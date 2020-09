Por qué no eres capaz de oler tu propio aliento

Cuando una persona habla, su interlocutor respira casi al mismo tiempo ese aire, por lo tanto, si somos nosotros los que estamos hablando no podemos percibirlo porque no es posible inhalar al mismo tiempo que exhalamos , por lo que antes de poder detectar el olor de nuestro aliento, este ya se ha disipado.

Pero, siguiendo esta lógica, sí que podríamos saber cómo huele nuestro aliento al hablar, algo que la última hipótesis explica: no podemos olerlo porque no podemos liberar por completo el aire de nuestros pulmones e inhalar al mismo tiempo .

