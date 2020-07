Por qué no deberías tirar las mascarillas a la basura sin antes cortar las tiras elásticas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) explica cuál es la forma correcta para tirar las mascarillas y los guantes usados sin que suponga un problema ambiental y/o sanitario. Así, “hay que echarlos en el contenedor de restos”, no en el de orgánicos o envases. Esta es la forma idónea para que sean tratados y no perjudiquen al medioambiente.

