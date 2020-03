¿Por qué no deberías lavarte el pelo antes de teñírtelo?

Así, explica que el pelo se puede lavar uno o dos días antes, pero no justo el mismo día. Lo mismo recomienda el blog Botoxcapilar, que hizo una comparación entre teñir el pelo sin lavar y teñir el pelo recién lavado. El pelo que había sido teñido sin antes haberlo lavado presentaba un buen color de tinte después de 20 días, mientras que el que lo hizo con el pelo lavado, no, ya que el cabello no había absorbido bien el tinte.

