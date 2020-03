Además de esto, hay que tratar de no mojar en exceso las baldas y los alrededores de la ducha porque es muy probable que no terminen de secarse del todo y, por lo tanto, también ahí se acumulen bacterias.

Otro consejo es no compartir la esponja con nadie. Esta debe ser un producto de higiene personal, igual que el cepillo de dientes, con la que se exfolia la piel y donde quedan restos de pieles muertas, por lo que no es recomendable compartirla con otra persona.

