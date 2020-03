¿Por qué no deberías crear tu propio gel desinfectante de manos?

La mayoría de las recetas proponen mezclar alcohol isopropílico entre el 91 y el 99% y gel de aloe vera, que proporciona humedad para contrarrestar la sequedad que produce el alcohol. La proporción normal es un 60% de alcohol por un 40% de aloe vera , o 2/3 de alcohol y 1/3 de ale vera. Pero ni siquiera siguiendo estas proporciones, no puedes controlar cómo se diluye el alcohol en el producto final. Si te quedas corto de aloe vera, tu piel se resecará. Y si te quedas corto de alcohol, no será efectivo para matar gérmenes, lo cual lo hace inútil. Y si no usas herramientas limpias para mezclarlo, puedes malograrlo también.

Lo segundo es que las recetas pueden estar bien planteadas, pero si no consigues seguir perfectamente los pasos, puede que acabes con un producto que no sirva para nada, que pueda ser incluso agresivo para tu piel y que desperdicies ingredientes.

You May Also Like