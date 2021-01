¿Por qué Nito se la tiene que rifar?

¿Que sus asesores no quieren reformas porque ellas van a “poner gente en la calle”? Hay dos formas de poner gente en la calle, presidente. Una temporal, los demagogos de siempre, que gritan y destruyen, pero no proponen ni construyen. Una reforma equilibrada, bien difundida y un dialogo técnico, respetuoso y franco es el antídoto para este grupo. Al final no proponen nada, ni aceptan nada.

Y eso es precisamente lo que ha venido pasado por más de 40 años. Con la creencia que las nuevas generaciones, son más numerosas y ricas que los más viejos, hemos creado una pirámide monumental de pasivos, que ahora no tiene quien los pague. ¿Por qué? Porque esos, que vienen detrás, hace muchos años que son menos porque se multiplican menos. Y los más viejos, gracias a la ciencia, vivimos más. Las realidades biológicas y sociales hace rato que destruyeron las premisas de un sistema de reparto basado en cotizantes que no van a venir.

Catorce años después, uso el mismo título, ahora para exhortar al presidente Cortizo a hacer lo propio. Este problemón no tiene otra salida que enfrentarlo antes que nos explote en la cara. Aquí no hay soluciones novedosas. Solo hay que hacer las reformas que pongan el sistema en equilibrio, salvando las jubilaciones presentes y futuras y dejándole al país un sistema de ahorro previsional sano y sostenible.

