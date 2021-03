¿Por qué mis abuelos de 80 años aún no han sido vacunados? ¿Por qué hay retrasos? ¿Cuándo me tocará a mí?

Pero en la práctica se han registrado pocos casos de mayores de 80 años no institucionalizadas (que no están en residencias) que hayan recibido la vacuna. Sanidad ha comenzado este lunes el reparto de 1.066.350 dosis, con las que espera tener vacunados a todos estos mayores dentro de los próximos 15 días, según ha anunciado el domingo la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Si bien la etapa uno de la campaña casi está cubierta, la etapa dos no termina de arrancar. El primer grupo en este nuevo estadio son los mayores de 80 años que no estén en residencias, El Ministerio de Sanidad está preparando aún un informe sobre vacunados por franjas de edad, así que a día de hoy no se sabe cuántas personas de este grupo han sido inoculadas.

