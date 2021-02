¿Por qué mi gato ha dejado de usar el arenero? Estas son las causas más frecuentes

Antes seguir avanzando, es importante dejar claro que cuando un gato manifiesta este comportamiento – que los veterinarios denominan ‘eliminación inadecuada’ – no lo hacen con ánimo de `venganza’, ni de llamar nuestra atención ni de demostrar enfado por algo. Orinar y defecar fuera del arenero es, simple y llanamente, una señal de que alguna de sus necesidades físicas o médicas no se están cubriendo por lo que es importante buscar el origen del problema para poder remediarlo cuanto antes.

