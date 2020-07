¿Por qué me sale sarpullido después de bañarme en la piscina?

Por último, se puede producir una afección denominada “urticaria acuagénica”, aunque es mucho menos frecuente . Es similar a la colinérgica, pero esta se produce directamente por el contacto de la piel con el agua, independientemente de su temperatura, tal y como señalan en National Institutes of Health (EE.UU). Los síntomas se desarrollan rápidamente dando lugar a la aparición de ronchas o sarpullidos rojizos que generan picazón y que tienden a desaparecer cuando no se está expuesto al agua.

De hecho, se puede producir por el contraste de temperatura al bañarnos en el agua, ya que la piel puede volverse más sensible. “ En verano la urticaria colinérgica es más común por las inmersiones en playas, piscinas y duchas en lugares públicos pero también pasa con el ejercicio físico, cuando se suda y no hay una causa clara que lo explique”, destacaba a Infosalus el doctor Gaspar Dalmau, especialista del Servicio de Alergias del Hospital Universitario Juan XXIII de Tarragona.

