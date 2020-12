¿Por qué luchamos por nuestros derechos?

Actualmente, se nos incita a los jóvenes médicos generales a trabajar en áreas COVID-19 por patriotismo, pero como se puede querer laborar sin idoneidad respectivamente oficializada, falta de insumos, sin garantías de pago, malas condiciones de trabajo, futuros inciertos con sistemas de residencias médicas condicionadas a requisitos arbitrarios, el riesgo de contagiarse y contagiar a tu familia además con un país roto. Tenemos un conflicto moral en donde no hay respuesta correcta no obstante los jóvenes médicos generales luchamos hoy por nuestros derechos en época de Pandemia COVID-19 porque lo prometimos: velar por la salud del paciente, ejercer nuestra profesión con dignidad y cuidar de mi propia salud para prestar una atención médica del más alto nivel.

You May Also Like