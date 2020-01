Por qué los precios del petróleo no subieron lo esperado

Tonhaugen y otros expertos no creen que Irak recurra al “peor tipo de escenario posible” cerrando el estrecho de Ormuz, por el cual se transportan unos dieciocho millones de barriles de petróleo al día. Debido a que ocupan una buena parte del lado oriental del estrecho, los iraníes pueden alterar con facilidad el tráfico de barcos en la zona, pero los analistas no creen que vayan a hacer algo más que tomar por la fuerza o atacar una que otra embarcación, como lo han hecho en meses recientes.

Irak es el segundo productor más grande de la Organización de Países Exportadores de Petróleo después de Arabia Saudita, y sus yacimientos petroleros casi no han sido afectados. Sin embargo, habría graves consecuencias si la agitación alcanza esos yacimientos, según dicen los analistas. Por ejemplo, la pérdida prolongada de la mitad de las exportaciones de Irak, cerca del cuatro por ciento del suministro mundial, podría impulsar los precios a 90 dólares por barril, mencionó Tonhaugen. Además, Irak tal vez no tenga los sistemas de respaldo y otras salvaguardas que permitieron la recuperación de los sauditas después de los ataques de septiembre.

You May Also Like