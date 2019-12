¿Por qué los humanos deben temer a la era de los robots?

Costos e inversión La suplantación de trabajadores de carne y hueso por los de metal conlleva grandes inversiones, que hace difícil adquirir este tipo de tecnología en las compañías. Todavía incipiente para América Latina, “la era de los robots no se implementará del todo, por lo menos en décadas”, augura Barranco. Los países desarrollados o los volcados a la industria se perfilan como los usuarios y beneficiarios de la robótica, porque tienen mayor infraestructura y tecnología para lograr la conexión asertiva con sus habitantes. “No es lo mismo poner un robot que atienda la recepción de un hotel japonés que ponerlo en la entrada de un resort veraniego en Panamá. Se necesita el contacto, la calidez del trato humano para atraer turistas”, compara el docente Barranco. Armuelles Voinov coincide: “Aunque el diseño de los robots para una tarea específica es muy eficiente en la actualidad (cadenas de montaje automotriz, selección automática de productos en la agricultura, etc.), adquirir un robot que desarrolle todas las funciones que realiza una persona es muy costoso, económicamente poco viable en la actualidad”. El periodista Andrés Oppenheimer, sin embargo, en su columna para el Miami Herald pone en relieve la ventaja de los robots para las empresas: “No piden aumentos ni vacaciones”. Pero hace referencia a que con el trabajo de las máquinas, para bien de los empleados habrá mayor tiempo para la recreación, educación y superación personal. Aprendizaje evolutivo Los cambios de paradigmas suponen reajustes en la educación. Se debe estimular el desarrollo de habilidades acordes con la tecnología. Según Kathia Pittí, subdirectora de aprendizaje en la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, las destrezas como el pensamiento lógico/matemático, la creatividad, la concentración y el trabajo en equipo permitirán resolver problemas en distintos ámbitos a los estudiantes y, por ende, a los futuros profesionales.

