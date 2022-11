Por qué los cohetes chinos CZ-5B caen sobre la Tierra sin control

Tres cohetes chinos Long March 5B han caído en la Tierra tras un reingreso a la atmósfera incontrolado desde que China comenzó a usarlos. Uno cayó en la costa occidental de África, otro en el Océano Índico y el último en Borneo (Asia). Hoy caerá la etapa central de un cuarto 5B y todavía no se sabe dónde lo hará, aunque las estimaciones de The Aerospace Corporation apuntaban que España estaba entre las posibles localizaciones de aterrizaje no controlado.

You May Also Like