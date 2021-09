¿Por qué legalizar el secretismo gubernamental?

Al igual que a otros ciudadanos, me indigna y, como periodista, mucho más, la decisión que legaliza el secretismo oficial. A mis colegas, les sugiero, con mucho respeto, defender la verdad que es igual a la democracia. Recordemos que no hay democracia sin críticas y que las críticas bien intencionadas deben ser aceptadas por los gobiernos, porque procuran el bienestar del país. Y son las críticas las que sirven como freno para los abusos gubernamentales que conducen, por lo general, a los actos de corrupción.

Con el mayor respeto que se le merece al presidente, debe recordársele que su gobierno ha sido el más criticado. Sea verdad o no, su gobierno es señalado por tener a miembros que, según sus propias palabras, se les considera imprescindibles o intocables, a pesar de las irregularidades que se presume hayan cometido. Dos de sus ministros son los más señalados por irregularidades en su gestión ministerial; eso debe ser más que motivo para reconsiderar dicha resolución y revisar la actuación de sus asesores que, le recordamos, no son sus amigos, salvo cuando necesitan de su ayuda.

You May Also Like