¿Por qué Latinoamérica no trata los ‘feminicidios’ igual que a otros tipos de asesinatos?

Guerrero no se enteró de la muerte de su hija sino hasta una semana después, debido a que la policía la había registrado como un hombre (a propósito, según cree ella). Los oficiales se rehúsan a clasificar su asesinato como feminicidio. Cambiar eso no implicaría que se hiciera justicia. Pero Guerrero dice que reconocería el hecho de que “Diana fue asesinada solo por ser mujer”.

Sin embargo, las leyes relacionadas con el feminicidio tienen detractores. Algunos abogados consideran que es absurdo que un esposo celoso obtenga una sentencia de más décadas por matar a su esposa que por matar al hombre con quien lo engañó. Los investigadores de los casos de feminicidio no cuentan con más capacitación ni recursos que otros profesionales, por ejemplo, algunos abogados. Por lo tanto, no tienen más probabilidades de ganar sentencias.

Lidia Florencio Guerrero tiene un altar iluminado con velas para su hija, Diana, quien fue violada y asesinada en 2017 en Chimalhuacán, un pueblo de México. Tiene un archivo que documenta cómo la policía estropeó la investigación. No acordonaron la escena del crimen ni usaron guantes mientras manipulaban el cuerpo de Diana. Su ropa se extravió. Las fotografías del cadáver se tomaron de forma descuidada, según comenta Laura, la hermana de Diana. Guerrero no puede mirarlas. Usa la palabra “feminicidio” para describir la muerte de su hija.

