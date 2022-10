Por qué las personas mayores tienen un riesgo más alto de sufrir lesiones en la piel

Con todo, evitar baños prolongados con agua muy caliente y utilizar productos para la piel respetuosos será fundamental para cuidarla. El uso de tratamientos para la dermatitis también será vital para resolver el problema. Con todo, las personas mayores deben mantenerse activas y no estar demasiado tiempo en una misma postura para que las úlceras por presión no terminen apareciendo. Pues, su prevalencia es alta.

La piel tiene una función que es la de protegernos frente a golpes, fricciones y demás agresiones externas. Con el paso del tiempo, no solo las arrugas aparecen, sino que la piel se vuelve más fina y vulnerable . El riesgo de lesiones cutáneas en personas mayores es un tema del que no se habla demasiado. Sin embargo, su abordaje es necesario.

