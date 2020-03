Por qué las parejas trabajadoras necesitan hablar más acerca del poder

La mayoría de las asimetrías de poder en las parejas no son resultado de elecciones analizadas y examinadas. Son resultado de presiones sociales que lentamente corroen las promesas iniciales de igualitarismo. Esto es especialmente cierto en las parejas heterosexuales. Ya que, en las normas sociales y políticas corporativas, el poder no está asignado por igual a hombres y mujeres, los esfuerzos para sostener la igualdad requieren un acto consciente de resistencia. Son un acto genuinamente revolucionario. Por eso son demandantes, y emocionantes.

Conforme las circunstancias y expectativas comienzan a estirarse, el hábito toma el lugar de la negociación y la asimetría el de la reciprocidad. Sentimos que sólo una parte de nosotros es observada, o sólo hay apoyo para las ambiciones de una persona. Incluso si no todo el poder está en manos de una u otra persona, ya no es abundante o compartido. Cuando esa tensión perdura, el amor se siente condicional o diminutivo, y las parejas caen en el resentimiento y el arrepentimiento. Comienzan a fracasar .

