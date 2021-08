¿Por qué las mujeres tardan más en llegar al orgasmo?

Con el paso de los años la sexualidad de la mujer ya no va siendo un tabú y podemos hablar de estos temas con naturalidad. Si estás aquí es porque sabes que algo falla en tus relaciones sexuales. No sabes si es por culpa del ser que te penetra o porque andas con la cabeza en otros temas y no te concentras en poder llegar al orgasmo que hará que tu día sea de diez . En la mayoría de los casos la dificultad para alcanzar el clímax en las relaciones sexuales tiene que ver con factores fisiológicos, psicológicos, funcionales o farmacológicos.

