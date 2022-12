¿Por qué la visita sorpresa de Zelensky a Estados Unidos es tan significativa?

Churchill, quien durante meses suspiraba por la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y sabía que era la clave para derrotar a Adolf Hitler, dijo durante su visita: “Pasé este aniversario y festejo lejos de mi país, lejos de mi familia y sin embargo, no puedo decir con verdad que me siento lejos de casa”.

Su visita se desarrolla en medio de extraordinarias medidas seguridad. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ni siquiera confirmó los primeros informes de que le daría la bienvenida a Zelensky al Capitolio de EE.UU. en una coda inesperada a su presidencia, diciendo el martes por la noche: “Todavía no lo sabemos. Simplemente no lo sabemos”.

