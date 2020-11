¿por qué la sociedad más digitalizada de la historia todavía usa papel y lápiz para votar?

No obstante, la docente marcó como algo bueno que las máquinas son independientes entre sí y no están conectadas a internet , algo que reduce las posibilidades de manipulación.

La máquina que compró Atobatele es una de las más comunes que se utilizan en elecciones estadounidenses , que empezaron a usarlas en 2002 y en estas elecciones estarán disponibles en varios estados. “Normalmente para usar estas máquinas uno debe tener una tarjeta, que yo no tenía. Pero logré hallar un manual en internet y aprendí cómo ingresar directamente al sistema operativo ”, relataba Atobatele, que averiguó que a algunas de estas máquinas ya les han realizado parches para resolver las vulnerabilidades que ella descubrió. “Pero no a todas, y ese es el problema”, señalaba.

Es decir: así como en el caso de un ecommerce puedes revisar tu cuenta y ver en el historial de pagos cuáles han sido los movimientos de tu tarjeta -y, en caso de fraude, alertar a las autoridades competentes-, en una votación electoral esto no es posible. “ Una vez que votas no puedes ir a preguntar: ‘¿Recibieron mi voto para este candidato?’ , así como ellos tampoco pueden venir a preguntarte si esa es la persona por la que votaste”, comentaba Greenhalgh, que opina que de ahí nace el potencial para que las elecciones sean ‘hackeadas’ sin poderse detectar.

En un comercio electrónico, por ejemplo en Amazon, otra persona puede comprar algo usando tu tarjeta de crédito y “la empresa no chequea la identidad de quien paga, sino que solo le importa que la tarjeta de crédito utilizada sea aprobada”, continuaba diciendo la experta. “Pero para poder votar yo tengo que poder ser identificada de forma fehaciente y luego tengo que emitir un voto que llega por internet a otra persona que lo recibe, pero que no puede saber a quién voté y yo no puedo saber si mi voto fue recibido”, añadía.

Desarrollar estas tareas de nuestro puño y letra nos ofrece una sensación de control . Si esta es falsa o no es un asunto que no entramos aquí a valorar. Pero lo cierto y lo que ratifican todos los expertos es que hacerlo da seguridad a quien las desempeña.

You May Also Like