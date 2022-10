Por qué la Ponferradina puede ganar 190.000 euros en el Mundial de Qatar

Lendoiro pedía, incluso, un seguro que garantizase no sólo la operación y recuperación del futbolista, sino también las indemnizaciones correspondientes . Y no solo en un Mundial o una Eurocopa, en cualquier partido, incluso los amistosos y también en entrenamientos.

La Ponferradina cuenta con el portero Amir Abedzadeh, que aspira a defender el arco de Irán. Por cada día que esté el combinado iraní en el Mundial de Qatar, desde el primero de la preparación oficial del torneo, los bercianos se llevarán 10.000 dólares (actualmente hay paridad con el euro). Lo mismo la sucederá al Leganés con el japonés Gaku Shibasaki o al Lugo con el portero costarricense Patrick Sequeira. Eso sí, LaLiga SmartBank no para, así que no podrán contar con esos futbolistas en el torneo doméstico.

Uno de los últimos al que una lesión puede apearle de la cita de Qatar es el francés Raphael Varane . El central, ex del Real Madrid y actualmente en el Manchester United, se lesionó el pasado fin de semana ante el Chelsea. Erik Ten Hag, su técnico en el equipo avanzó que con los diablos rojos no volverá a jugar hasta después de la Copa del Mundo, pero no confirmó si podrá disputarla con ‘les bleus’. Dependerá de su recuperación.

You May Also Like