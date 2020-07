Por qué la OMS dice ahora que el coronavirus puede transmitirse por el aire

Benjamin Cowling, de la Universidad de Hong Kong y también firmante, explicó que la decisión es importante: “En entornos sanitarios, si la transmisión aérea representa un riesgo, los trabajadores de la salud deberían usar el mejor equipo profiláctico posible… Y en realidad la OMS dijo que una de las razones por las cuales preferían no hablar sobre la transmisión por aire de la Covid-19 era porque no había suficientes máscaras especializadas de este tipo en muchas partes del mundo”.

You May Also Like