¿Por qué la lluvia fue letal para Chiriquí?

A través de un comunicado, la SNE también señaló que las comunidades de Cerro Punta, Bambito, Paso Ancho y Nueva California, no fueron afectadas por las hidroeléctricas, porque en la parte alta de esos poblados no existen hidroeléctricas. Mientras que en los distritos de Alanje, Bugaba, Barú y en la parte baja de la cuenca del Tabasará no se reportaron inundaciones graves con afectaciones de vidas.

“Te puedo comentar con propiedad que la información en ese video es inexacta. La orden de abrir compuertas se da desde el Centro Nacional de Despacho, no el Ministerio de Ambiente. Para esto hay protocolos de emergencia y seguridad establecidos y aprobados. De igual forma erróneamente se refieren a que gracias a la apertura de las compuertas, se realiza una cabeza de agua incontrolable. Es exactamente lo contrario. Sin las presas, que sirvieron como amortiguador, no solo el agua que venía bajando sino todo el lodo y material hubiera quedado en tierras bajas. Muchos metros cúbicos de materiales quedaron entre las presas, evitando quedar comunidades aún más afectadas por los deslaves que entraron al río, muchos por deforestación que nada tiene que ver con las hidroeléctricas, y que fueron arrastrados aguas abajo”, dijo Héctor Cotes, gerente general de Electron Investment SA, empresa de grupo Eleta con 86 MW en hidros en el río Chiriquí Viejo.

