Por qué la crisis con Marruecos se va a repetir en el futuro aunque el Gobierno ahora la solucione

La solución más efectiva y a la vez menos viable sería que los Estados miembros alcanzaran un pacto común. Muchas son las voces que lo han pedido en plena crisis con Marruecos, entre ellas la del comisario europeo de Migraciones, Margaritis Schinas. En cambio, esa opción está muy lejos por dos motivos fundamentales: los Estados miembros que no son fronterizos no soportan presión migratoria y además se exige una mayoría que ahora no existe para aprobar ese acuerdo.

La crisis diplomática ha sido la gota que ha colmado el vaso después de más de tres años de idas y venidas en las relaciones España-Marruecos. Los gobiernos de ambos países no encajan. Pedro Sánchez decidió romper la norma no escrita de visitar el país vecino en su primer viaje como presidente, algo que si cumplieron por ejemplo tanto Rajoy como Zapatero. Eso ya empezó a encender la mecha, que siguió avivándose tras el reconocimiento del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la soberanía marroquí sobre el Sáhara.

España vive ahora mismo con Marruecos la que puede ser la mayor crisis diplomática de la historia reciente. La acogida del líder del Frente Polisario, la posición sobre el Sáhara o las malas relaciones que se dan actualmente entre gobiernos mantendrán la mecha encendida incluso aunque a corto plazo Moncloa pueda aplacar los ánimos, algo que de momento no ha conseguido. A esto hay que añadir también la delicada posición de la UE, donde no hay acuerdo para la gestión migratoria por mucho que el debate se quiera poner sobre la mesa.

