¿Por qué la Covid-19 provoca trombos en casi la mitad de los pacientes graves que han superado la enfermedad?

Journal of the American College of Cardiology

Otra investigación publicada en septiembre en ‘Journal of the American College of Cardiology’ presenta una serie de causas y posibles actuaciones que los profesionales médicos pueden llevar a cabo en pacientes con este tipo de secuelas. En el documento, la revista médica señala el estudio que se hizo en a 184 pacientes Covid en estado crítico, de los cuales el 31% presentó una trombosis, y la mayoría de los eventos fueron de tromboembolismo venenoso (TEV).

You May Also Like