¿Por qué la Corte Suprema aún tiene los procesos de Martinelli?

La carta de este medio no preguntaba sobre interioridades de los expedientes o sobre el contenido. Se preguntó si los magistrados habían sido fiscales o jueces de garantías. Esto no puede ser violatorio de la presunción de inocencia, porque se trata de funciones públicas que tienen efecto Erga Omnes , es decir, afectan a toda la sociedad. La otra pregunta, sobre la suerte que habían tenido los casos, era muy puntual.

A renglón seguido, Arrocha explica que no había sido designado fiscal ni juez de garantías en alguna de las causas del expresidente. Agrega que, por un acuerdo de la Corte, solo los magistrados de la Sala Penal pueden ser jueces de garantías. El magistrado Arrocha reconoce que “heredó” un expediente como fiscal: “[…] durante el tiempo que hemos estado al frente de este despacho, no la hemos sobreseído, archivado o remitido”.

