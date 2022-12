Por qué la captura de “Tony Montana” no sería un “golpe contundente” para el CJNG, como afirmó la Sedena

Asimismo, señaló que en situaciones como esta lo más complicado no es capturar a los miembros de los grupos criminales, sino “ el armado de un caso sólido que no permita a un juez excusarse en malas prácticas para dejarlo en libertad”.

“Es probable que Antonio N. no sea hoy ese gran blanqueador de dinero o el gran operador internacional para el CJNG. Su detención en 2015 probablemente le restó jerarquía y por eso no aparece entre los más buscados de la DEA o el Dpto. de Justicia de Estados Unidos”, mencionó el periodista en sus redes sociales.

You May Also Like