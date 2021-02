Por qué Japón ha tardado tanto en empezar a vacunar contra el coronavirus

Los motivos del retraso en la vacunación contra la Covid son varios. Por un lado, Japón tiene una de las tasas más bajas de confianza en las vacunas. Una encuesta llevada a cabo por la cadena estatal NHK indicaba que el 38% de los consultados no quería ser inoculado, frente a un 50% que sí deseaba hacerlo y un porcentaje restante de encuestados no tenía una respuesta clara por ahora o preferían esperar a tener más información sobre los efectos secundarios.

Pese a que Japón no ha sido uno de los países más golpeados por la pandemia del coronavirus, la cercanía por la celebración este año de los Juegos Olímpicos de Tokio no ha supuesto un aliciente para acelerar la vacunación contra la Covid-19 de cara a este gran evento mundial.

