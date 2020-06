Por qué Japón ha gastado 600 millones en dos pequeñas islas del Pacífico

Desde Pekín defienden que Okinotorishima está formado por rocas inhabitables , por lo que los japoneses no podrían aumentar su Zona Económica Exclusiva. La convención de las Naciones Unidas sobre las leyes marítimas define isla como “un área de tierra formada naturalmente, rodeada de agua, y que está sobre el agua durante la marea alta”, sin embargo, también dispone que “las rocas que no puedan sostener la habitabilidad humana o la vida económica por sí mismas no tendrán una zona económica exclusiva” .

