Por qué Israel mantiene a tantos pacientes entre la vida y la muerte

Es de Georgia y no habla hebreo, pero a través de una traductora me dice: “He estado aquí todos los días y todas las noches durante once años”.

“No sabemos lo que está pensando exactamente”, me dice su padre. Como judio ultra-ortodoxo dice que él cree que lo que ha sucedido a ella debe haber ocurrido por una buena razón. “Pero incluso ahora me siento a su lado y lloro”, dice.

Me dice que ella era una “chica muy, muy dulce”, pero no hay muy pocas posibilidades de recuperación.

Hava pasa seis horas al día a su lado. “Trato de hablar con él”, me dice. “Le hago saber que no está solo”.

