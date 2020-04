Por qué invertir en una Roomba a mitad de precio es la mejor decisión que vas a tomar este fin de semana

Este modelo te va a conquistar ya que, además de contar con una gran potencia de succión que no deja ningún rincón sin limpiar, su tecnología le permite detectar qué zonas de la casa están más sucias para ir directo a ellas. ¿Todavía te lo estás pensando? ¡Pues no dejes de leer!

Y es que estos días vas a decidirte, por fin, a adquirir una Roomba, ese gadget que nos facilita (¡y no veas cuánto!) las tareas del hogar. Llevas esperando este momento mucho tiempo, pero la oportunidad, sin duda, es ahora: Amazon ha rebajado uno de los modelos más inteligente de iRobot a mitad de precio . Sí, como lo lees, no nos hemos equivocado. Ahora puedes conseguir el robot aspirador Roomba 960 por menos de 400 euros , cuando su precio habitual es de 800.

