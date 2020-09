Por qué invertir en un GPS para la bici si Amazon tiene una solución para llevar el móvil con seguridad… ¡por 16 euros!

El running parece haberse convertido en el deporte de moda puesto que cada vez son más los que se animan a salir a la calle a recorrer unos kilómetros como método para ponerse en forma. Sin embargo , hay otras disciplinas que cada día ganan más adeptos, y no solo porque sean buenas para practicar deporte. El ciclismo es uno de esas prácticas y no es de extrañar ya que, además de realizar ejercicio, para muchos es una experiencia social en la que compartir trayectos sobre ruedas con amigos y conocidos que tienen la misma afición. Asimismo, también hay quienes emplean las bicicletas como medio de transporte para desplazarse por las ciudades de forma rápida y ecológica.

