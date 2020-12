Por qué importa la deuda pública

Debido a la pandemia hemos tenido que recurrir a más deuda para cubrir el déficit y si no ajustamos el gasto o aumentamos los ingresos, lo más probable es que pronto estemos recurriendo de nuevo a los mercados internacionales. Esa deuda se puede volver insostenible y en algún momento se tendrá que repagar. Apenas logremos salir de la pandemia, uno de los principales objetivos económicos del país debe ser el de volver la deuda sostenible y dejar atrás la dependencia en tener que recurrir a financiamientos extraordinarios para no convertirnos en un zombi.

