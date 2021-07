¿Por qué Icíar, hija de Emilio Aragón, ha abandonado Name the Brand, la firma que fundó junto a María Pombo?

Básicamente, Icíar Aragón piensa en centrarse en otras de sus empresas. Sobre todo, aquella con la que revolucionó los hornos de las panaderías con su marca Madreamiga, en la que su pasión por amasar y hacer pan de la que dejó constancia en la pandemia se han puesto al servicio de lo más instagrameable que hay actualmente: no por nada sus croissants no dejan de recibir pedidos y en Navidades arrasaron con sus roscones de Reyes.

La hija del que fuera ídolo de un país con Médico de familia no ha intervenido ni en el proceso creativo ni en la promoción en redes ni, por supuesto, en el lanzamiento in situ de las prendas, una recepción para la línea veraniega en la que María Pombo aprovechó para darle la bienvenida y promocionarla rodeada de gran parte de su equipo (en el que, por cierto, sí está la novia de Ignacio Aragón, Bea Gimeno). La ausencia de Ichi fue, por supuesto, notabilísima.

A la celebración por el sacramento del primogénito de María Pombo y Pablo Castellanos, que nació uno de los últimos días del año pasado, no asistió Ichi, como la llaman sus allegados , a pesar de que multitud de amigos de la pareja sí que se personaron, incluidas otras personas que sí están asociadas de una u otra forma a la firma Name the Brand.

Las primeras pesquisas que hacían sospechar a los seguidores de la firma de que su andadura tenía los días contados y se iba a esfumar de un momento a otro es que desde hacía varios meses no sacaban ninguna prenda nueva al mercado, una ausencia de lanzamientos que comenzaron las habladurías, las cuales no hicieron sino aumentar tras el bautizo de Martín.

Name the Brand nacía en noviembre de 2019, bautizada por los fans de la esposa de Pablo Castellanos a través de una encuesta en sus redes (en apenas unas horas se registraron casi 50.000 votos) e irrumpiendo en el mercado con una enorme fuerza y empuje gracias a toda la proyección que tienen ambos nombres: el de María Pombo -y sus hermanas, que también ayudaron en la promoción- para llegar a sus dos millones de seguidores, y el de la hija de Emilio Aragón con un gran olfato empresarial para la moda y las tendencias.

Por si alguien tiene alguna duda, la marca sigue su curso. Pero parece que una de las capitanas le ha dejado el timón único a María Pombo, bajándose del barco apenas un año y medio después del nacimiento de su empresa. Icíar Aragón ha decidido desligarse de Name the Brand y los fans de ambas influencers ahora quieren conocer los motivos, de los cuales ha informado Vanitatis.

You May Also Like