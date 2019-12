¿Por qué hay que protegerse del sol también en invierno?

En general, asociamos la protección solar con el calor y el verano. Sin embargo, aunque es menos potente, la radiación que recibimos del sol también es perjudicial en invierno, sobre todo si practicamos deportes de nieve . Por eso, protegernos adecuadamente para prevenir el cáncer de piel y el envejecimiento prematuro no es algo que debamos hacer sólo tres meses, sino durante todo el año, y así lo recomiendan los dermatólogos y la AECC. Y es que, aunque no lo parezca, las reglas de protección solar son las mismas durante los meses de frío, especialmente si se practican deportes de nieve.

You May Also Like