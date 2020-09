Por qué hay más gente con dientes rotos desde que empezó la pandemia

La rotura o el desgaste de los incisivos son síntomas claros del rechinamiento y de apretar la mandíbula, pero también el dolor y la irritabilidad . Para prevenir o dejar de hacerlo, Chen explica que lo normal es que los dientes no se toquen a no ser que estemos masticando, por lo que si se produce lo recomendable es relajar el mentón y utilizar protectores bucales . Además, aconseja a todos los teletrabajadores sentarse de tal forma que las caderas y los hombros estén en paralelo a nuestras orejas, y colocar la pantalla de nuestro ordenador a la altura de nuestros ojos.

La pandemia de coronavirus nos ha hecho vivir situaciones fuera de lo normal que han afectado a nuestra salud mental y física , algo que se ha traducido también en nuestra salud bucodental , según ha alertado la doctora Tammy Chen en The New York Times.

