Por qué Georgia se convertiría en el centro del universo político (Análisis)

Por el momento, los demócratas han obtenido solo un escaño en las elecciones de 2020. Los candidatos demócratas ganaron en Colorado y Arizona, pero el senador Doug Jones (D) perdió su escaño en Alabama. Los escaños considerados posibles giros demócratas como Maine y Iowa no se materializaron. Y en Carolina del Norte, el senador Thom Tillis (R) sigue manteniendo una ventaja estrecha pero estable sobre el demócrata Cal Cunningham, aunque aún no se ha anunciado el ganador de la carrera.

