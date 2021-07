Por qué fallan las comunicaciones en el gobierno

Una buena gestión de comunicación pasa por un manejo transparente y sin ambages, y por la comunicación directa del funcionario con su director de comunicación sin la injerencia de terceros. Un gobernante inteligente sabe que lo más importante para proyectar exitosamente su gestión es asesorarse correctamente, y no permite que familiares, amigos y socios se inmiscuyan y decidan en un tema en el que no son especialistas o no son los responsables a cargo.

Los directores de comunicación del Estado y los relacionistas públicos, que en su mayoría no forman parte del círculo cero del funcionario con mando y jurisdicción, son relegados a un segundo plano y se convierten en simples ejecutores de las muchas veces mediocres estrategias de comunicación que reciben por parte de las agencias o de los asesores y amiguetes que le hablan al oído al mandatario. Sin embargo, a la hora de buscar responsables por el fracaso de una publicación, una pésima entrevista o declaración, los malos resultados en las encuestas, percepción de imagen negativa del funcionario o la institución, el dedo acusador de personajes con cargos de asesores que revolotean alrededor de quien manda, apuntará hacia el responsable de la comunicación y las relaciones públicas, que termina siendo el chivo expiatorio que le toca pagar la factura por una mala y deficiente gestión en la que no ha tenido ni voz ni voto.

