por qué esto acerca todavía más el uso de la Sputnik en la UE

Mientras tanto, la UE mantiene en vilo su conflicto con AstraZeneca y este lunes Ursula von der Leyen avisó de que la compañía no podría exportar vacunas fuera de la Unión hasta que no cumpla con lo firmado con la Comisión Europea. Esto se da después de que la farmacéutica comunicase que va a reducir a la mitad las dosis previstas para el segundo trimestre (90 millones de dosis en lugar de 180). El mecanismo para impedir las exportaciones ya lo ha estrenado Italia, impidiendo el envío de 250.000 dosis a Australia.

¿Por qué? Porque ya se están cumpliendo dos condiciones de la Comisión Europea para el uso de una vacuna dentro de sus fronteras. La EMA se encuentra realizando los estudios preliminares sobre la Sputnik, y ahora el fármaco va a empezar a producirse dentro de la UE, algo que también pide la Comisión para que sea viable. De momento, no hay mucho más, y el Ejecutivo comunitario mantiene la cautela. “Repetimos lo mismo, no miramos las vacunas por países, sino por efectividad” , explican fuentes consultadas por 20minutos .

