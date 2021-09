¿Por qué estamos perdiendo la guerra contra la delincuencia?

Lo anterior no es mi idea, lo aprendí de la investigadora social Antonella Ponce que hizo un extraordinario libro llamado Las casas son para vivir, que no vuelva la guerra publicado en 1991, en el que ella indaga cómo las niñas y niños de El Chorrillo entendían el mundo después de la invasión: “las secuelas psicológicas de los niños, son de temor sin causa aparente; ira contenida, agresividad, retraimiento y daños psicosomáticos, que se manifiesta en una pérdida gradual de sus capacidades afectivas e intelectuales, lo que en el ámbito educacional, por definición se denomina daño pedagógico”, escribió Ponce, según citó Gerardo Maloney en La Estrella de Panamá del 21 de diciembre de 2014. Hoy, algunos de esos niños encabezan escuadrones de sicarios, se agarran a tiros en una vía pública, y mueven kilos sobre kilos de la maldita droga.

