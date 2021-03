¿Por qué es tan difícil garantizar el derecho a la convivencia familiar para los niños y niñas víctimas de abandono y abuso?

Ante las recientes revelaciones sobre situaciones de evidente maltrato hacia niños y niñas, por instituciones que están obligadas a salvaguardar la integridad, salud y educación de estos niños, surgen muchas reacciones de rechazo. Estas exigen investigaciones y sanciones para los responsables; en particular, voces jóvenes quienes se han constituido en defensores de quienes no tienen voz ni capacidad para defenderse.

Me anima constatar que estamos dando un paso positivo contra la indiferencia generalizada que la sociedad ha asumido durante mucho tiempo , frente a los grandes padecimientos que enfrenta nuestra niñez, cada vez más excluida de los temas prioritarios del país.

Dada la urgencia de atender la crisis y los cambios que se requieren a nivel legal e institucional , para brindar a la niñez una efectiva protección integral, estos deben ser discutidos con un análisis amplio , y bien documentado, entendiendo las causales y las competencias de los diferentes actores—incluyendo las instituciones— que deben trabajar de manera articulada y sobretodo colocando el “interés superior del niño” como eje central. Esta acción concertada y bien ejecutada ayudará a evitar, por el actuar precipitado, nuevos errores en aras de enmendar las carencias del sistema actual.

Falta información en la opinión pública sobre el problema y sus causas, por lo que me animo a escribir sobre la terrible práctica de institucionalizar a los niños y niñas, y les invito a cuestionarse por qué existen tantos centros o instituciones de acogida, albergues u “hogares ” y si esta es la alternativa adecuada para un niño o niña. ¿Por qué no podemos garantizarles el derecho a crecer y desarrollarse en un ambiente familiar al que tienen derecho? ¿Son realmente necesarios todos esos albergues?

Los centros de acogida o albergues fueron creados por congregaciones religiosas desde los inicios de la República para acoger “niños huérfanos”. Con el tiempo se fueron convirtiendo en hogares de niños internados principalmente por situaciones de pobreza familiar, discapacidades o problemas conductuales que los padres no supieron cómo enfrentar. En menor medida, para protegerlos contra abusos físicos y sexuales de familiares o adultos cercanos a las familias (menos de un 25 %) y en muy pocos casos para brindar albergue a niños y niñas que realmente han sido abandonados o cuyos padres han fallecido.

Entre el 2010 y 2020, sólo se reportaron 69 casos de abandono referidos a Juzgados y Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, según registros de la Oficina de Planificación, Sección de Registros y Estadísticas de Salud del Hospital del Niño. Esto reafirma que, en términos generales, en Panamá las madres no abandonan a sus hijos: éstos son casos extremos y muy escasos. Y a medida que se han ido incrementando los centros con internados ha ido creciendo la cantidad de niños y niñas que desde muy pequeños quedan viviendo en cautiverio, negándoseles el derecho a gozar de una vida en familia, mayormente por una situación de pobreza.

Para cambiar esta práctica de institucionalización de nuestra población infantil más vulnerable que les niega un entorno familiar, en julio del año 2013 se promulgó la Ley 46 “Ley General de Adopciones” que entre sus propósitos estableció:

· Restituir de manera expedita el derecho a la convivencia familiar al niño, niña y adolescente, al cual se le haya privado este derecho,

· Proteger al niño, niña o adolescente de la separación innecesaria de su familia biológica de su familia nuclear y su familia consanguínea, y

· Facilitar la colocación permanente del niño, niña y adolescente con familiares y acogentes o con padres adoptivos que puedan brindarles amor, seguridad, cuidados y apoyos.

A pesar de que esta ley lleva como nombre Ley de Adopción, también aplica para los niños que son referidos por situación de abuso o maltrato en sus hogares y para niños y niñas cuyos padres solicitan al Estado su custodia por situación de extrema pobreza o incapacidad de brindarles atención.

Si esta Ley 46 de 2013 se implementara tal como está planteada tendríamos otra historia.

Para los casos de pobreza, la ley establece que “la falta de recursos de la madre, el padre y su familia consanguínea no será causa para declarar la separación del niño, la niña o adolescente, o para decretar la declaratoria de adoptabilidad o de la tutela” y contempla que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) debe incorporar a estos padres a un programa de fortalecimiento familiar y procurar los recursos y condiciones para garantizar el desarrollo integral del niño/a. Si esta norma se aplicara, la mitad de los albergues ya estarían cerrados por falta de población y el gobierno podría destinar los subsidios a brindar el apoyo familiar, garantizando el verdadero bienestar de estos niños y niñas.

En los casos en que las niñas o niños son víctimas de abuso físico, sexual o cualquier forma de maltrato, y atendiendo al principio del interés superior del niño, el Ministerio Público debe retirar al agresor o agresora del niño o niña víctima, y quedar bajo órdenes del Ministerio Público, ya sea detenido (como medida cautelar, mientras se investiga) o como mínimo dictar orden de alejamiento o cualesquiera medidas que el Ministerio Público disponga, como mecanismo de protección de la víctima.

Lamentablemente, cuando los Juzgados de Niñez y Adolescencias conocen de un caso de violencia y/o abuso contra un menor de edad, a quien recluyen para su “supuesta protección” es a las propias víctimas: niñas o niños sin capacidad de contar con una defensa legal, separándoles de sus familias, su comunidad y su escuela hasta que se deslinde el caso. Esta situación puede tardar años y victimiza a los niños doblemente: ahora son víctima del agresor y víctima del juzgado que ordena su internamiento mientras el Ministerio Público realiza su investigación, generándoles más sufrimiento y angustia ante la separación de su familia.

La Ley 46 también contempla que en estos casos la autoridad judicial (Juzgados de Niñez y Adolescencia), alertarán a la Senniaf, quien debe ubicar un albergue temporal y en 30 días máximo encontrarles una alternativa familiar, ya sean abuelos o parientes cercanos, (familia extendida) o “grupos familiares de la comunidad, para que acojan al niño”. Y en caso de no contar con esta alternativa, acudir al banco de familias acogentes que debe tener la Senniaf

Queda claro que el internamiento debe ser la última opción, agotadas todas las alternativas anteriores, pero siempre debe constituir una medida provisional, de días o meses, y de ninguna manera de años.

En una consulta rápida que realicé, actualmente el promedio de tiempo que un niño permanece en un albergue es, impactantemente, de 7 años. Estos menores de edad permanecen en albergues esperando se resuelva su situación de declaración de adoptabilidad o se concluyan las investigaciones y consideren que la familia de la niña o niño víctima es un lugar seguro para ellos. En muchos casos, si esto no sucede, simplemente cumplen la mayoría de edad y las autoridades los echan a la calle.

Lo anterior demuestra que, como resultado de amplias consultas, como país y sociedad establecimos hace mucho tiempo que los niños y niñas en situación vulnerable no deben permanecer internos en instituciones ni privadas ni del estado, y se establecieron los mecanismos alternativos y términos de tiempo para restituir a estos niños, niñas y adolescentes su derecho a gozar de un ambiente familiar.

Quedó claramente definido que el internamiento sólo debe ser una medida de urgencia frente a una situación de inminente peligro de un niño y sólo recurrir a ella de manera provisional. Lamentablemente, esto no se está cumpliendo.

En cuanto a los centros con albergues, debo añadir que personalmente conozco muchos que ofrecen una buena atención a su población infantil interna, por lo que debemos cuidar de no caer en las generalizaciones al escuchar de los casos de centros donde se está ultrajando la dignidad de los niños. No obstante, ningún niño o niña debe estar privado de su ambiente familiar estando a cargo de personas extrañas (las tías o cuidadoras), quienes atienden entre 7-20 niños todos los días por un salario mínimo y sin una formación profesional.

Si esta Ley 46 de 2013 se estuviera implementando, no tendríamos esta cantidad de centros y hogares difíciles de supervisar, ni estarían ocurriendo estas situaciones tan terribles como las que se han manifestado recientemente. No obstante, los centros no son la causa del problema, sino la consecuencia de las deficiencias de las instituciones que les resulta más cómodo “depositar” a los niños en un albergue y olvidarse de ellos o no sentir la urgencia de su atención. No tienen abogados ni a quien acudir para contar lo que sienten porque saben que nadie los va a escuchar. Peor aún, si se les maltrata, ¿a quién les van a creer? Al niño seguramente no. Y si esto no cambia, seguirán aumentando los albergues y los niños institucionalizados.

¿Por qué es tan difícil romper con las viejas prácticas y garantizar una alternativa familiar a los niños y niñas víctimas de abuso y abandono?

Queda evidenciado que las leyes por sí solas no garantizan los cambios, especialmente si no existe voluntad política para hacerlas cumplir y una ciudadanía vigilante, que reclame y exija su debido cumplimiento. Los funcionarios por naturaleza se resisten a los cambios, por lo que requieren capacitación y permanencia, y las instituciones deben contar con los presupuestos y recursos para hacer los ajustes y brindar mejores servicios.

Para seguir avanzando necesitamos una sociedad que valore la población infantil como ciudadanos sujetos de derecho y como nuestro más preciado capital humano. Una sociedad que exija un sistema de protección eficiente y bien articulado entre Juzgados de Niñez y Adolescencia, Ministerio Público, Senniaf, Mides, Meduca y Senadis, así como los Centros de Atención privados y públicos.

Esta articulación del nuevo sistema de protección debe quedar normada por una Ley Integral de Protección a la Infancia para poder garantizar la atención prioritaria que requiere la Niñez y la Adolescencia, en especial los mas vulnerables. Una atención que garantice el cumplimiento y acceso a sus derechos a la vida, a la familia, la salud, la educación y la protección contra toda forma de abuso y maltrato, entre otros.

Espero que de esta crisis surja un compromiso nacional por el bienestar de esta población, que no tiene voz ni voto. ¡¡Esos niños nos necesitan HOY!!

La autora es psicóloga, especialista en niñez y adolescencia. Consultora en gerencia y planificación de proyectos de desarrollo humano. Presidenta de la Fundación para la Investigación y Promoción del Desarrollo Humano. Correo: oportunidades@fdesarrollohumano.com





