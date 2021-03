¿Por qué es importante el bloqueo del canal de Suez?

Las dos vías paralelas se sitúan en el tramo norte del canal, entre el Mar Mediterráno y el Gran Lago, mientras que el buque Ever Given se quedó atrapado en el tramo sur, a la altura del kilómetro 151, por lo que no hay un paso alternativo y el acceso desde el mar Rojo está completamente bloqueado.

En el pasado, el tránsito por el canal se ha visto interrumpido por conflictos bélicos y, más recientemente, por el mal tiempo, al que han apuntado en esta ocasión las autoridades egipcias la causa de que el buque de bandera panameña Ever Given quedara atravesado, en concreto por los fuertes vientos con arena del desierto y la poca visibilidad.

