por qué es buen momento para decantarte por el M31

Hace menos de un mes, Samsung presentó los nuevos smartphones con los mantenerse como una de las firmas más punteras en tecnología móvil. Y, la verdad, es que su apuesta ha tenido sus frutos: ya son muchos los que cuentan con alguno de los modelos de la familia Galaxy, ya sea porque se aprovecharon la promoción de la precompra o porque no han podido resistirse a sus sugerentes prestaciones. Diseños muy cuidados, cámaras muy potentes (el S21 Ultra tiene cuatro, la principal de 108 MP y dos teleobjetivos; y los otros tienen tres), baterías de hasta 5.000 mAh… características muy reseñables que, sin embargo, tienen un precio que no está al alcance de todos los bolsillos.

