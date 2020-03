¿Por qué el saldo del coronavirus es tan alto en Italia?

Este no es el caso de países que, como Alemania o Corea del Sur , optaron por un sistema que permite detectar a muchas personas infectadas, aunque casi no presentan síntomas. En consecuencia, la tasa de mortalidad disminuyó a medida que se contabilizaba el número de casos leves.

“Cuando se me pregunta porqué Italia, respondo que no hay ninguna razón en particular”, declaró el profesor Yascha Mounk de la Universidad Americana Johns Hopkins en el canal canadiense CBC .

