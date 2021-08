¿Por qué el orgasmo es sano y necesario para nuestras vidas?

Por ejemplo, se ha sugerido que los orgasmos aumentan los niveles de determinados elementos del sistema inmune en el torrente sanguíneo. Particularmente, un trabajo publicado en 2004 en el medio especializado Neuroimmunomodulation concluyó que el orgasmo producía un aumento de leucocitos en sangre. Con todo, la investigación se realizó únicamente sobre once participantes masculinos, por lo que no es necesariamente significativa ni extensible a las mujeres.

