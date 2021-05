¿Por qué el inversor Robert Kiyosaki considera una buena noticia la caída del bitcóin?

El bitcóin ha bajado más del 37% en mayo, el peor desempeño mensual de la moneda digital desde septiembre de 2011, cuando su cotización estuvo a punto de tocar su fondo, algo que hizo en octubre de ese año al alcanzar un valor de dos dólares la unidad. No obstante, las últimas difíciles semanas no han revertido todavía la tendencia general de los últimos 12 meses y ha sido alcista, puesto que el bitcóin aumento su valor en un 270% respecto al mayo del 2020.

