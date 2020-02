¿Por qué el color fucsia, verde limón y turquesa?

Nuestro país es reconocido a nivel mundial por su crecimiento económico, pero no podemos aspirar entrar en el primer mundo dejando atrás a los más vulnerables. Es por ello que estas once ONGs de pacientes unidas entorno a un mes “raro”, como febrero, continuaremos pintados de turquesa, verde limón y fucsia, luchando porque la Ley 28 de octubre de 2014 sea puesta en marcha, porque es la única luz de esperanza para miles de panameños y sus familiares que les tocó padecer de una enfermedad rara, poco frecuente o húerfana. Son habitantes de este país y tienen igual derecho que los demás.

