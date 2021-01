¿Por qué el ¡ “Buen Gobierno”!, de ‘S.E.’, ‘LCC’, guarda silencio ante la ‘Dictadura’ del COP?

El presidente del COP, el Mitómano Camilo Amado Varela, y el Presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, (CCIAP), CÉSAR TRIBALDOS, y el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, (CECAP), suscribieron un Convenio de Colaboración que permitirá la puesta en funcionamiento y operación, del Tribunal de Arbitraje Deportivo en Panamá, (TADPAN). Esto no fue ni ha sido avalado por el Instituto Panameño de Deportes, (Pandeportes), que ahora dirige, Eduardo Cerda, por lo que no tiene ninguna validez. ¿Esto lo sabrá, ‘SE’, Laurentino Cortizo Cohen, desde su ‘Burbuja de Aire’. Lo dudo?. Tomen Nota de esto.

El Presidente ‘LCC’, que está consciente de que el Deporte en General, y que incluye el Olímpico, está regido por la Ley N° 50 que rige el deporte, en este Panamá que este servidor quiere con todos sus virtudes y también defectos, por lo que no debe permitir que un grupito de MITÓMANOS, que tienen sus instalaciones deportivos, en terrenos que son del Estado Panameño, ha pintado a su Gobierno, como ‘tramposos’, ante los ojos del COI, y lo peor, que a ‘Raja Tabla”, el COP ha establecido lo que llaman ‘TADPAN’ (Tribunal de Mediación, Conciliación y Arbitraje Deportivo) y que no tiene la aprobación del Gobierno de Panamá, y que allí por Esteban López y Lileana Sánchez , se resolverán los casos. Están exigiendo al Dr. Saúl Saucedo a llevar sus protestas ante el TADPAN, creado por el COP.

Esto no es todo, pues, La Letrada, Damaris Young, recibía SALARIO DE $4,000.00 al mes en la Planilla de la Presidencia como Asesora Deportiva del Pres. ‘S.E’, ‘LCC’, al descubrir que actuaba de ‘doble-agente’, divulgando Informaciones a su ‘también Jefe, Camilo Amado Varela, ya que es una asalariada en la Planilla del COP. Este es la Persona, que está felicitando un personaje, con ‘O’ credibilidad como lo es LUISÍN MEJÍA, Presidente de ‘Centro Caribe-Sports’, cuyo nombre histórico era ODECABE, Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe. No sorprende que esa felicitación también es de NEVEN IILIC ÁLVAREZ, de origen latino, nacido en Santiago de Chile, pero adulador de los ‘gringos’, en especial, Donald Trumph, el único Presi. de ‘USA’, que en el mismo periodo, que ha sido sancionado dos veces, con lo que llama ‘IMPEACHMENT’.

Como pueden apreciar, los periodistas de algunos medios, siguen olvidando que no son Relacionistas Públicos, ni tomadores de Dictados del COP, que estos que hablan de LIMPIEZA EN EL DEPORTE, son los que lo vienen dirigiendo desde el 2012, hasta el presente, con el padrinaje, del Presidente del COI, Dr. Thomas Bach, en donde este servidor se EQUIVOCÓ, al titular el Coctel del 11 de enero de 2021. “El Coctel confía en el Presidente del COI Thomas Bach, de no creer en las ‘mentiras’ de Camilo Amado Varela, Jefe del COP. SUMARIO: Debe usar la táctica: “CONFÍA PERO VERIFICA”, del Presidente R. Reagan, a M. Gorbachov, Líder de la Unión Soviética. Sigue el Pres. del COI, confiando a ‘ciegas’ en Don Peré Miró Sellares, y James Mcleod, ambos que están vinculados a Solidaridad Olímpica del COI, y actuan como HADO-PADRINOS, de la Letrada Damaris Young y el Mitómano Camilo Amado Varela.

En el Coctel dije hace algunos meses después de la instalación de ‘S.E.’ Laurentino Cortizo Cohen, en el ‘Palacio de Las Garzas’, el 1° de julio de 2019, que finaliza el 1° de julio de 2024, como el 38º Presidente Constitucional de Panamá, me hacía recordar al Director del equipo o selección de Béisbol, cuando observaba que el ‘Lanzador o Director de la novena, no estaba funcionando bien, hacía un llamado al ‘Bull-Pen’, para que enviaran a un nuevo lanzador. En el ‘Diario Metro Libre’ del jueves 14 de enero de 2021, uno de los Títulos: “Nueva Directora General de Comunicaciones: La TERCERA Persona que ocupa este cargo EN UN AÑO. La Periodista María Elena Barrios, reemplaza a FERNANDO MOLINOS DELASWSKY. OSCAR RAMOS quien una vez fue reemplazado, pasó a ocupar la Dirección de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, (Am pyme).

