Por qué el aborto se ha vuelto la baza de los demócratas en las elecciones en EE.UU. (y los republicanos evitan el tema)

4 noviembre 2022

Y un análisis de agosto de Upshot, un sitio especializado de The New York Times , de 10 estados con datos disponibles sobre el registro electoral mostró que el número de mujeres inscritas para votar aumentó en un 35% tras la decisión, mientras el de los hombres creció en un 9%.

El análisis de Barrett Marson, un estratega republicano, no es muy distinto. “La votación en Kansas fue un llamado de atención para los republicanos. Y no solo de que las restricciones más extremas del aborto no son un buen punto de partida para atraer votantes, sino que todo el tema se ha convertido en una motivación demócrata para acudir a las urnas”, le dijo a The Guardian.