¿Por qué EE.UU. está allí y qué pasará cuando se vaya?

Estados Unidos seguirá utilizando apalancamiento diplomático y monetario. Lo que no está del todo claro es si esas herramientas obtendrán resultados donde dos décadas de fuerzas militares estadounidenses no pudieron obtenerlos.

«No era cierto cuando teníamos 98.000 soldados estadounidenses en el terreno, y no será cierto manteniendo [a los actuales] 2.500 soldados en el terreno … No creemos que cambien las reglas del juego», dijo una fuente a Christiane Amanpour de CNN.

«Creo que el presidente Biden ha elaborado un plan cuidadoso y pensado», dijo el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, a John Berman en el programa «New Day» de CNN. «Mira, John, el presidente no quiere guerras sin fin. Yo no quiero guerras sin fin. Y tampoco el pueblo estadounidense».

Muy pocas fuerzas estadounidenses estarán allí y se concentrarán en ayudar a los diplomáticos estadounidenses. Un número exacto no está claro. No está del todo claro, por ejemplo, qué papel, si lo hubiera, desempeñarían los soldados de operaciones especiales estadounidenses en Afganistán.

En entrevistas sin adornos que nunca pensaron que se harían públicas, los líderes militares estadounidenses dijeron a los espectadores del gobierno que Estados Unidos no estaba preparado para Afganistán y que el pueblo estadounidense no conocía la «magnitud de la disfunción» al llevar a cabo la guerra.

Esa falta de objetivo se manifiesta en un estudio interno del gobierno, The Afghanistan Papers, de 2015 que fue descubierto y publicado por The Washington Post en 2019. Sugiere que los líderes gubernamentales han engañado durante mucho tiempo a los estadounidenses sobre lo que se podía lograr en Afganistán.

